Зміна місця служби без зайвих рапортів: в "Армія+" оновили онлайн-тест

Оновлений тест враховує чинні правила переведення та охоплює як переміщення між підрозділами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі переведення - між ЗСУ та НГУ.

Онлайн-інструмент дозволяє військовослужбовцям попередньо оцінити реальні шанси на переведення, дізнатися про можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Для цього потрібно відповісти лише на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, система підкаже наступні кроки. Якщо ж ні - пояснить причину.

У Міноборони наголошують, що оновлений тест допомагає зекономити час і уникнути подання рапортів, які не можуть бути погоджені, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації для кожного випадку. Пройти тест можна на сайті "Армія+" у розділі корисних матеріалів щодо зміни місця служби.

Крім того, разом із тестом на платформі оновили й відеоінструкції. Вони покроково пояснюють процедуру подання рапорту та містять поради, як уникнути типових помилок у документах.