Смена места службы без лишних рапортов: в "Армия+" обновили онлайн-тест

Обновленный тест учитывает действующие правила перевода и охватывает как перемещение между подразделениями Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, так и межведомственные переводы - между ВСУ и НГУ.

Онлайн-инструмент позволяет военнослужащим предварительно оценить реальные шансы на перевод, узнать о возможных ограничениях и понять дальнейший алгоритм действий. Для этого нужно ответить лишь на несколько простых вопросов. Если перевод возможен, система подскажет следующие шаги. Если же нет - объяснит причину.

В Минобороны отмечают, что обновленный тест помогает сэкономить время и избежать подачи рапортов, которые не могут быть согласованы, предоставляя четкие и персонализированные рекомендации для каждого случая. Пройти тест можно на сайте "Армия+" в разделе полезных материалов по изменению места службы.

Кроме того, вместе с тестом на платформе обновили и видеоинструкции. Они пошагово объясняют процедуру подачи рапорта и содержат советы, как избежать типичных ошибок в документах.