Армія+ оновили: що змінилося для військових у застосунку

Понеділок 22 грудня 2025 16:35
UA EN RU
Армія+ оновили: що змінилося для військових у застосунку У новій версії застосунку Армія+ з’явилося цифрове посвідчення захисника (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

В Україні запустили нову версію застосунку Армія+, у якій з’явилося цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційна стрічка "Пульс" та оновлений інтерфейс зі зручнішим доступом до сервісів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у Telegram.

Цифрове посвідчення військового

У застосунку розширили Армія ID. Тепер військовослужбовці можуть підтвердити свій статус за допомогою захищеного QR-коду, зокрема під час перевірок на блокпостах.

Цифрове посвідчення не замінює паперові документи, але є достатнім для підтвердження статусу.

Стрічка "Пульс"

В Армія+ з’явилася нова інформаційна стрічка "Пульс". У ній публікують офіційні роз’яснення, поради та важливі повідомлення для військових - без чуток і зайвого інформаційного шуму.

Зручніша навігація та сповіщення

Розробники також оновили дизайн і навігацію застосунку. Зокрема, спростили доступ до популярних сервісів "Плюсів" і додали окремий розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.

У Міноборони наголошують, що застосунок Армія+ продовжує розвиватися як щоденний цифровий інструмент для військовослужбовців.

Читайте також про те, що до "Армія+" вже долучені близько мільйона українських військових. Результатом роботи застосунку стали 1,2 млн електронних рапортів і більш ніж 55 тисяч переведень між підрозділами.

Раніше ми писали про те, що нещодавно в "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів. Він дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.

