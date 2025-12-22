Армія+ оновили: що змінилося для військових у застосунку
В Україні запустили нову версію застосунку Армія+, у якій з’явилося цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційна стрічка "Пульс" та оновлений інтерфейс зі зручнішим доступом до сервісів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у Telegram.
Цифрове посвідчення військового
У застосунку розширили Армія ID. Тепер військовослужбовці можуть підтвердити свій статус за допомогою захищеного QR-коду, зокрема під час перевірок на блокпостах.
Цифрове посвідчення не замінює паперові документи, але є достатнім для підтвердження статусу.
Стрічка "Пульс"
В Армія+ з’явилася нова інформаційна стрічка "Пульс". У ній публікують офіційні роз’яснення, поради та важливі повідомлення для військових - без чуток і зайвого інформаційного шуму.
Зручніша навігація та сповіщення
Розробники також оновили дизайн і навігацію застосунку. Зокрема, спростили доступ до популярних сервісів "Плюсів" і додали окремий розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.
У Міноборони наголошують, що застосунок Армія+ продовжує розвиватися як щоденний цифровий інструмент для військовослужбовців.
Читайте також про те, що до "Армія+" вже долучені близько мільйона українських військових. Результатом роботи застосунку стали 1,2 млн електронних рапортів і більш ніж 55 тисяч переведень між підрозділами.
Раніше ми писали про те, що нещодавно в "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів. Він дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.