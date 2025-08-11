Зміна граничних цін на ринку забезпечила безперебійний імпорт електроенергії, - аналітики

На початку серпня Україна суттєво збільшила імпорт електроенергії. За перші 10 днів місяця він сягнув 151,5 тис. МВт·год - це у 2,3 рази більше, ніж у першу декаду липня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу порталу ExPro .

Як зазначають в ExPro, потреба в імпорті зросла через підвищене споживання в енергосистемі на тлі спеки.

"Зміна граничних цін на короткострокових сегментах ринку дозволила безперебійно залучати імпортний ресурс, аварійна допомога наразі майже не активується", - підкреслюють аналітики.

Найбільші обсяги постачаються у години "вечірнього піку" - у серпні в окремі дні потужність імпорту перевищувала 1,6 ГВт. Саме в цей час електроенергія на сусідніх ринках найдорожча та може коштувати понад 200 €/МВт·год.

За перше півріччя 2025 року Україна імпортувала майже 1,3 млн МВт·год електроенергії на суму 165 млн євро. При цьому, попри зростання експорту влітку, витрати на імпорт залишаються суттєво більшими за доходи від експорту.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії Дар’я Орлова також підтвердила, що перегляд прайс-кепів із 1 серпня дав можливість забезпечити стабільний імпорт у критичні години попиту, що особливо важливо в умовах очікуваного зростання навантаження в опалювальний сезон.