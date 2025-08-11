Изменение предельных цен на рынке обеспечило бесперебойный импорт электроэнергии, - аналитики

В начале августа Украина существенно увеличила импорт электроэнергии. За первые 10 дней месяца он достиг 151,5 тыс. МВт-ч - в 2,3 раза больше, чем в первую декаду июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга портала ExPro .

Как отмечают в ExPro, потребность в импорте выросла из-за повышенного потребления в энергосистеме на фоне жары.

"Изменение предельных цен на краткосрочных сегментах рынка позволило бесперебойно привлекать импортный ресурс, аварийная помощь пока почти не активируется", - подчеркивают аналитики.

Наибольшие объемы поставляются в часы "вечернего пика" - в августе в отдельные дни мощность импорта превышала 1,6 ГВт. Именно в это время электроэнергия на соседних рынках самая дорогая и может стоить более 200 €/МВт-ч.

За первое полугодие 2025 года Украина импортировала почти 1,3 млн МВт-ч электроэнергии на сумму 165 млн евро. При этом, несмотря на рост экспорта летом, расходы на импорт остаются существенно больше доходов от экспорта.

Ранее аналитик рынка электроэнергии Дарья Орлова также подтвердила, что пересмотр прайс-кэпов с 1 августа дал возможность обеспечить стабильный импорт в критические часы спроса, что особенно важно в условиях ожидаемого роста нагрузки в отопительный сезон.