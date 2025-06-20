ЗМІ знайшли нові дані про кандидатів на директора БЕБ з НАБУ та прокуратури

Так, за даними видання, серед претендентів, яких на конкурс подали від НАБУ, фігурують п’ять осіб: Олександр Скомаров, Роман Яроменок, Олександр Цивінський, Руслан Даменцов і Максим Ворвуль. У матеріалі йдеться про ймовірні зв’язки деяких із них з особами, причетними до резонансних справ, а також про можливі порушення в минулому.

Зокрема, у публікації згадується, що керівник Другого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, не задекларував російське громадянство батька, який веде бізнес на тимчасово окупованій території Луганщини. Також зазначено, що сестра Скомарова є фігуранткою справи про контрабанду.

Щодо старшого детектива НАБУ Романа Яроменка, у матеріалі нагадують про його участь у конкурсі до Вищої ради правосуддя у 2021 році, де Етична рада поставила під сумнів його відповідність критеріям доброчесності. Крім того, вказано на попередні дисциплінарні стягнення під час роботи в прокуратурі.

Ще одного кандидата - керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Цивінського - пов’язують із втратою матеріалів кримінального провадження. В УНН також зазначають, що його батько має громадянство РФ з 2005 року.

Заступника керівника детективного підрозділу Руслана Даменцова, за інформацією видання, пов’язують із можливими маніпуляціями з нерухомістю: житло та земельні ділянки в Одесі нібито оформлені на родичів, але фактично належать йому.

У публікації також згадується Максим Ворвуль - заступник керівника третього підрозділу детективів НАБУ. Під час попереднього конкурсу на посаду директора НАБУ він, за словами журналістів, не зміг надати пояснення щодо походження земельної ділянки, а майно родини нібито записано на тещу.

Окрім представників НАБУ, серед претендентів на посаду очільника БЕБ також двоє прокурорів.

Так, керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова Аміл Азад Омаров, за даними журналістів, користується нерухомістю та автомобілем, оформленими на батька, який не має значних доходів.

Ще один кандидат - прокурор Офісу генерального прокурора Аттіла Ковчі. У публікації йдеться про проживання його близьких родичів за кордоном та недекларування витрат на навчання дітей у Німеччині. Брат кандидата, як зазначено, перебуває у розшуку як військовозобов’язаний.