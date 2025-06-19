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Претендент від влади? Що відомо про кандидата в очільники БЕБ Олександра Цивінського

Четвер 19 червня 2025 13:42
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Претендент від влади? Що відомо про кандидата в очільники БЕБ Олександра Цивінського Фото: в Україні йде конкурс на голову Бюро економічної безпеки (facebook.com ESBU.GOV.UA)
Автор: Сергій Новіков

Одним із фаворитів на крісло глави Бюро економічної безпеки України (БЕБ), окрім Олександра Скомарова, є інший співробітник НАБУ - керівник підрозділу детективів Олександр Цивінський.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відкриті джерела та дані журналістів.

Попри відсутність активної медійної кампанії, Цивінський частиною експертного середовища, зокрема в антикорупційних колах, вважається "тихим планом Б".

Що відомо про Цивінського

Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом із Львівської області.

За даними журналістів, його батько проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у Росії, де нині, може отримувати пенсію як колишній військовослужбовець.

Сам Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції, однак офіційних коментарів щодо родинних зв’язків не давав.
Претендент від влади? Що відомо про кандидата в очільники БЕБ Олександра Цивінського
Олександр Цивінський (скрін з відео)

Робота у правоохоронних органах

Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У НАБУ працює з 2015 року.

Очолював слідчу групу НАБУ, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Йому закидалось привласнення активів, пов’язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 млн грн стала однією з рекордних в історії НАБУ.

Інше гучне провадження, яке курував Цивінський, стосувалося злочинної організації, пов’язаної з діяльністю чиновників у столичній владі та діяльністю Дениса Комарницького.

Брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов. Його кандидатуру також повʼязують з впливовими посадовцями в Офісі президента.

Конкурс на посаду очільника БЕБ

Як повідомлялось, комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України продовжить конкурс та співбесіди, попри прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв'язки з РФ.

До того ж, як раніше стверджував політолог і публіцист Володимир Цибулько, процедура призначення нового голови Бюро економічної безпеки України (БЕБ) містить ознаки юридичних порушень і нехтування вимогами законодавства.

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