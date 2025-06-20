СМИ нашли новые данные о кандидатах на директора БЭБ из НАБУ и прокуратуры

Так, по данным издания, среди претендентов, которых на конкурс подали от НАБУ, фигурируют пять человек: Александр Скомаров, Роман Яроменок, Александр Цивинский, Руслан Даменцов и Максим Ворвуль. В материале говорится о вероятных связях некоторых из них с лицами, причастными к резонансным делам, а также о возможных нарушениях в прошлом.

В частности, в публикации упоминается, что руководитель Второго главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, не задекларировал российское гражданство отца, который ведет бизнес на временно оккупированной территории Луганщины. Также указано, что сестра Скомарова является фигуранткой дела о контрабанде.

Относительно старшего детектива НАБУ Романа Яроменко, в материале напоминают о его участии в конкурсе в Высший совет правосудия в 2021 году, где Этический совет поставил под сомнение его соответствие критериям добропорядочности. Кроме того, указано на предыдущие дисциплинарные взыскания во время работы в прокуратуре.

Еще одного кандидата - руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Цивинского - связывают с потерей материалов уголовного производства. В УНН также отмечают, что его отец имеет гражданство РФ с 2005 года.

Заместителя руководителя детективного подразделения Руслана Даменцова, по информации издания, связывают с возможными манипуляциями с недвижимостью: жилье и земельные участки в Одессе якобы оформлены на родственников, но фактически принадлежат ему.

В публикации также упоминается Максим Ворвуль - заместитель руководителя третьего подразделения детективов НАБУ. Во время предыдущего конкурса на должность директора НАБУ он, по словам журналистов, не смог предоставить объяснения относительно происхождения земельного участка, а имущество семьи якобы записано на тещу.

Кроме представителей НАБУ, среди претендентов на должность главы БЭБ также двое прокуроров.

Так, руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова Амил Азад Омаров, по данным журналистов, пользуется недвижимостью и автомобилем, оформленными на отца, который не имеет значительных доходов.

Еще один кандидат - прокурор Офиса генерального прокурора Аттила Ковчи. В публикации говорится о проживании его близких родственников за рубежом и недекларировании расходов на обучение детей в Германии. Брат кандидата, как указано, находится в розыске как военнообязанный.