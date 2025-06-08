Конкурс на директора БЕБ триватиме попри висновок СБУ щодо зв'язків кандидатів з РФ, - комісія

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України продовжить конкурс та співбесіди, попри прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв'язки з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення комісії на засіданні 8 червня.

Напередодні комісія звернулась до СБУ з проханням додатково перевірити трьох кандидатів, які можуть мати зв'язки з державою-агресором.

Членів комісії попросили надати додатковий час для проведення відповідної перевірки, але голова комісії Лаура Стефан зазначила, що комісія не має часу чекати на її результати, тому співбесіди мають продовжуватись.

За результатами голосування троє іноземних членів комісії підтримали позицію Стефан, тоді як представники від України виступили проти продовження конкурсу до отримання офіційної відповіді СБУ щодо зв’язків кандидатів з РФ.

За законодавством, у випадку рівної кількості голосів, рішення іноземних членів комісії має перевагу, однак до набрання ним чинності має пройти 24 години. У зв'язку з цим комісія відтермінувала початок співбесід до понеділка.

Рішення щодо продовження конкурсу без продовження перевірки вже підтримав народний депутат Ярослав Железняк, автор змін до закону про перевагу думки міжнародних експертів над українськими членами комісії.

Юрист та керуючий партнер адвокатського об’єднання "Право та захист" Олег Шрам зазначив, що такі дії іноземців у конкурсній комісії наштовхують на думку, що обрання директора БЕБ йде по заздалегідь спланованому сценарію.

"Неймовірно чудова демонстрація ставлення іноземних членів комісії з переважним правом голосу до своїх колег по комісії і не тільки. Виглядає як "бачу мету - не бачу перешкод". То проголосуйте вже за призначення того Скомарова, чи кого ви там визначили з числа діючих працівників НАБУ", - зазначив О. Шрам.

Нагадаємо, журналісти з’ясували що керівник підрозділу детективів НАБУ та кандидат на посаду директора БЕБ Олександр Скомаров приховав російське громадянство батька, який має бізнес в "ЛНР".

Окрім того, рідна сестра Скомарова Аліна Данченко зараз проходить як підозрювана у справі "короля контрабанди»"Вадима Альперіна. Працюючи керівником департаменту Державної фіскальної служби, вона допомагала Альперіну розмитнювати товари.