ЗМІ заявили про звільнення з полону ХАМАС двох заручників

За даними ЗМІ, терористична група звільнила матір і її доньку, які перебували в полоні в Газі. Їх буде передано Міжнародному Червоному Хресту, представники якого доправлять їх до Єгипту, а потім до Ізраїлю.

Варто зауважити, що передача відбудеться найближчим часом, однак точні терміни поки невідомі. Також наразі немає й офіційного підтвердження інформації.

За даними CNN, звільнено було громадян Сполучених Штатів. А звільняють їх з "гуманітарних міркувань", оскільки у матері погане здоров’я. Також джерело повідомляє, що звільнення людей є результатми перемовин між Катаром і ХАМАС.

Напад ХАМАС на Ізраїль та війна

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вдерлися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що незабаром вони "побачать Газу зсередини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.