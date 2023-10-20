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СМИ заявили об освобождении из плена ХАМАС двух заложников

Иллюстративное фото: СМИ заявили об освобождении из плена ХАМАС двух заложников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Боевики ХАМАС якобы освободили из своего плена двух заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным СМИ, террористическая группа уволила находившуюся в плену в Газе мать и ее дочь. Они будут переданы Международному Красному Кресту, представители которого доставят их в Египет, а затем в Израиль.

Следует заметить, что передача состоится в ближайшее время, однако точные сроки пока неизвестны. Также пока нет и официального подтверждения информации.

По данным CNN, уволены были граждане Соединенных Штатов. А увольняют их по "гуманитарным соображениям", поскольку у матери плохое здоровье. Также источник сообщает, что увольнение людей является результатом переговоров между Катаром и ХАМАСом.

Нападение ХАМАС на Израиль и война

Напомним, 7 октября боевики группировки "Хамас" ворвались на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

Напомним, 19 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛу, что вскоре они "увидят Газу изнутри".

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