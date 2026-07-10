ЗМІ з'ясували, на який крок пішов Ердоган задля зняття санкцій США з Туреччини

Туреччина продасть російські зенітно-ракетні комплекси С-400 одній із країн Перської затоки, щоб позбутися американських санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hürriyet.
За інформацією журналістів, угоду вже повністю узгодили, а останні перешкоди усунули напередодні вночі. Очікується, що офіційно про продаж можуть оголосити вже найближчим часом.
Серед найбільш імовірних покупців російських систем називають Об'єднані Арабські Емірати або Катар.
Продаж С-400 є умовою для скасування американських санкцій. Для цього президент США Дональд Трамп має надіслати Конгресу спеціальний лист.
Вашингтон висунув Анкарі три вимоги:
Окрім фінансової вигоди за самі комплекси, Анкара розраховує на відновлення повноцінної оборонної співпраці зі США.
За даними видання, Туреччина здобуде від цієї угоди потрійну вигоду. Окрім скасування санкцій, країна отримає двигуни для своїх винищувачів п'ятого покоління KAAN, а також відкриття можливості постачання літаків F-35
Сполучені Штати запровадили обмеження проти Туреччини після того, як у 2019 році Анкара придбала у Росії системи протиповітряної оборони С-400. Через цю закупівлю Вашингтон виключив країну з міжнародної програми розробки та постачання винищувачів F-35.
Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно заявив, що Вашингтон розглядає можливість скасування санкцій щодо Туреччини. Він наголосив, що "настав час це зробити".
Зазначимо, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запустило спеціальний онлайн-портал. Через нього можна подати звернення про виключення із санкційних списків або перегляд чинних обмежень.