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СМИ выяснили, на какой шаг пошел Эрдоган для снятия санкций США с Турции

13:05 10.07.2026 Пт
2 мин
Анкара получит от своего решения тройную выгоду
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Турция продаст российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива, чтобы избавиться от американских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hürriyet.

По информации журналистов, соглашение уже полностью согласовано, а последние препятствия устранили накануне ночью. Ожидается, что официально о продаже могут объявить уже в ближайшее время.

Среди наиболее вероятных покупателей российских систем называют Объединенные Арабские Эмираты или Катар.

Продажа С-400 является условием отмены американских санкций. Для этого президент США Дональд Трамп должен послать Конгрессу специальное письмо.

Вашингтон выдвинул Анкаре три требования:

  • не использовать С-400;
  • отказаться от владения этими российскими ЗРК;
  • гарантировать, что подобное военно-техническое сотрудничество с Россией не будет развиваться.

Что от этого получит Турция

Помимо финансовой выгоды за сами комплексы, Анкара рассчитывает на возобновление полноценного оборонного сотрудничества с США.

По данным издания, Турция извлечет от этого соглашения тройную выгоду. Помимо отмены санкций страна получит двигатели для своих истребителей пятого поколения KAAN, а также открытие возможности поставки самолетов F-35.

Соединенные Штаты ввели ограничения против Турции после того, как в 2019 году Анкара приобрела у России системы противовоздушной обороны С-400. Из-за этой закупки Вашингтон исключил страну из международной программы разработки и поставки истребителей F-35.

Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций в отношении Турции. Он подчеркнул, что "пришло время это сделать".

Отметим, Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США запустило специальный онлайн-портал. Через него можно подать обращение об исключении из санкционных списков или просмотре действующих ограничений.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурцияПВОРеджеп Тайип Эрдоган