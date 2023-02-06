ЗМІ з'ясували, як друзі Путіна обходять санкції і хто їм в цьому допомагає

Мова йде про олігархів Геннадія Тимченка та Аркадія Ротенберга.

Як вияснили журналісти, активами Тимченко керує сімʼя професійних керівників Ері з Ліхтенштейну. Формально, компанії, які їм належать, володіли активами російського олігарха. У тому числі офшором з Британських Віргінських островів Jardin Developments.

Виснилось, що у 2009 році фірма Handelshaus Hoop&Partner, одним зі співвласників якої був Луїс Ері, стала власником австрійським трейдером Citco. Незабаром російський холдинг викупив Citco за $1 млрд. А до того компанія була основним трейдером однієї з найбільших російських нафтогазохімічних компаній "Сібур".

Наразі родина Ері керує зареєстрованим у Ліхтенштейні трастовим підприємством Sequoia. До його структури входить люксембурзька Volga Group. У 2014 році саме через Volga Group Тимченко переважно володів своїми активами.

За даними видання, саме Луїс Ері за часів НДР брав участь у таємних торговельно-фінансових операціях, які приносили соціалістичній республіці валюту. Він був причетний до таємних постачань високотехнологічної продукції для дата-центрів у СРСР.

А ось справами Ротенберга керує колишній топ-менеджер "Будгазмонтаж" Руслан Горюхін. Він є формальним власником компанії "РГ-Девелопмент". А ось Ротенберг ймовірно є справжнім власником компанії.

Раніше німецькі ЗМІ писали про те, що колишній менеджер друга Путіна скуповує елітну нерухомість в Німеччині. При цьому Горюхін звертавсі у німецькі суди і вимагав спростування. Він під присягою підтвердив, що "РГ-Девелопмент" не пов'язаний із Ротенбергом, і зумів переконати в цьому суд.

За словами юриста Transparency International Куша Аміна, про існування побудованих на усних домовленостях схем відомо у всьому світі. Однак на цю проблему поки що заплющують очі.