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СМИ выяснили, как друзья Путина обходят санкции и кто им в этом помогает

Фото: СМИ выяснили, как друзья Путина обходят санкции и кто им в этом помогает (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Журналисты выяснили, что приближенные к диктатору Владимиру Путину олигархи обходят наложенные санкции с помощью управляющих из ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Важных новостей".

Речь идет об олигархах Геннадии Тимченко и Аркадии Ротенберге.

Как выяснили журналисты, активами Тимченко руководит семья профессиональных руководителей Эри из Лихтенштейна. Формально, принадлежащие им компании владели активами российского олигарха. В том числе оффшором с Британских Виргинских островов Jardin Developments.

Оказалось, что в 2009 году фирма Handelshaus Hoop&Partner, одним из совладельцев которой был Луис Эри, стала владельцем австрийского трейдера Citco. Вскоре российский холдинг выкупил Citco за $1 млрд. А ранее компания была основным трейдером одной из крупнейших российских нефтегазохимических компаний "Сибур".

В настоящее время семья Эри управляет зарегистрированным в Лихтенштейне трастовым предприятием Sequoia. В его структуру входит люксембургская Volga Group. В 2014 году именно через Volga Group Тимченко преимущественно владел своими активами.

По данным издания, именно Луис Эри при ГДР принимал участие в тайных торгово-финансовых операциях, которые приносили социалистической республике валюту. Он был замешан в тайных поставках высокотехнологичной продукции для дата-центров в СССР.

А вот делами Ротенберга руководит бывший топ-менеджер "Стройгазмонтаж" Руслан Горюхин. Он является формальным владельцем компании "РГ-Девелопмент". А вот Ротенберг, вероятно, является настоящим владельцем компании.

Ранее немецкие СМИ писали о том, что бывший менеджер друга Путина скупает элитную недвижимость в Германии. При этом Горюхин обращался в немецкие суды и требовал опровержения. Он под присягой подтвердил, что "РГ-девелопмент" не связан с Ротенбергом, и сумел убедить в этом суд.

По словам юриста Transparency International Куша Амина, о существовании построенных на устных договоренностях схем известно во всем мире. Однако на эту проблему пока закрывают глаза.

Ранее мы писали, что высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера , экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Также сообщалось, что глава "Норникеля" Владимир Потанин , один из самых богатых людей России, признал влияние западных санкций против него.

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