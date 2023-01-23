Один із найбагатших російських олігархів визнав вплив санкцій

Глава "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, що металургійний гігант переглядає свою стратегію і налагоджує тісніші зв'язки з такими країнами, як Китай, Туреччина та Марокко, через західні санкції щодо російської економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Потанін заявив російському телеканалу РБК, що санкції "безпосередньо не впливають на життя компанії, її виживання, але, звичайно, обмежує її можливості, у тому числі фінансові, і розвиток тих ринків, на яких вона традиційно присутня".

"Зберігати їх складніше, а завойовувати нові дорого. Нам доводиться справлятися з усім цим", - додав Потанін, виконавчий директор "Норнікеля" і найбільший акціонер, який володіє 36% через свою холдингову групу "Інтеррос".

Коментарі Потаніна стали рідкісним визнанням того, як західні санкції у зв'язку з війною проти України впливають на компанію, що має стратегічне значення для російської економіки та світових ринків металів, хоча сам "Норнікель" не піддається безпосередньому впливу цих заходів.

Західні уряди утримуються від ударів по "Норнікелю", пам'ятаючи про збої на ринках алюмінію після того, як у 2018 році проти суперника Потаніна Олега Дерипаскі та його групи "Русал" було запроваджено санкції.

Потанін сказав, що його компанія, найбільший у світі виробник паладію та рафінованого нікелю, проте постраждала від "руйнівних" санкцій через вплив на логістичні ланцюжки, платіжні системи та можливість закуповувати нове обладнання.

За його словами, плани "Норнікеля" щодо виходу на інші ринки були зірвані, що змусило його зосередити свою інвестиційну політику на Росії та "дружніх" країнах.

"Звичайно, ми знаходимо виходи із цієї ситуації. Ми перебудовуємо логістичні ланцюжки у більш дружні країни. Насамперед у Китай, Туреччину, Марокко та інші арабські країни", - сказав він.

Потанін повторив думку, висловлену ним незабаром після початку війни, про те, що Росія не повинна реагувати на санкції конфіскацією чи націоналізацією західних активів.

"Якщо якісь компанії залишають нашу країну, то замість того, щоб застосовувати до них якісь конфіскації та інші жорсткі заходи, набагато простіше дати можливість інвестиційній спільноті вирішити цю проблему самостійно", - сказав він.

"Панічний результат іноземних компаній з нашого ринку призвів до того, що такі компанії могли бути придбані вітчизняними інвесторами на дуже привабливих умовах", - додав Потанін, який сам уклав кілька операцій у перші тижні війни, у тому числі купівлю "Росбанку" французького кредитора Societe Generale.