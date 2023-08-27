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ЗМІ з'ясували, як бойовик "Русича" опинився у Фінляндії

Фото: Ян Петровський (Giovanni_Pigni)
Автор: Каріна Левицька

Російський бойовик Ян Петровський з так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", зміг в'їхати на територію Фінляндії скориставшись новим ім'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

За даними газети, Воїслав Торден, росіянин, підозрюваний у військових злочинах в Україні, зміг в'їхати до Фінляндії завдяки новому імені.

При народженні Торден отримав ім'я - Ян Петровський. Саме під ним він внесений до санкційних списків західних країн.

Згідно з зібраними даними, Торден в'їхав до Фінляндії автомобілем через МАПП Ваалімаа 19 липня в супроводі дружини та трьох дітей. Його дружина отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

Адвокат чоловіка Наталя Мальгіна повідомила HS, що Торден хотів, щоб його діти отримали скандинавську освіту.

Торден був затриманий за підозрою в імміграційних злочинах у вестибюлі аеропорту Гельсінкі-Вантаа 20 липня. Сім'я прямувала до Ніцци (Франція), щоб відвідати родичів.

Затримання Петровського у Фінляндії

В п'ятницю повідомлялось, що поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.

Пізніше Офіс генерального прокурора України повідомив, що Україна хоче екстрадувати з Фінляндії затриманого бойовика з так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

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