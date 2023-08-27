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СМИ выяснили, как боевик "Русича" оказался в Финляндии

Фото: Ян Петровский (Giovanni_Pigni)
Автор: Карина Левицкая

Российский боевик Ян Петровский из так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", смог въехать на территорию Финляндии воспользовавшись новым именем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat .

По данным газеты, Воислав Торден, россиянин, подозреваемый в военных преступлениях в Украине, смог въехать в Финляндию благодаря новому имени.

При рождении Торден получил имя - Ян Петровский. Именно под ним он внесен в санкционные списки западных стран.

Согласно собранным данным, Торден въехал в Финляндию на автомобиле через МАПП Ваалимаа 19 июля в сопровождении жены и троих детей. Его жена получила место в одном из финских университетов прикладных наук.

Адвокат мужа Наталья Мальгина сообщила HS, что Торден хотел, чтобы его дети получили скандинавское образование.

Торден был задержан по подозрению в иммиграционных преступлениях в вестибюле аэропорта Хельсинки-Вантаа 20 июля. Семья направлялась в Ниццу (Франция), чтобы навестить родственников.

Задержание Петровского в Финляндии

В пятницу сообщалось, что полиция Финляндии задержала россиянина, подозреваемого в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.

Позже Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Украина хочет экстрадировать из Финляндии задержанного боевика из так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

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