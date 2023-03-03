ЗМІ з'ясували, де насправді знаходиться російський літак А-50

Пізніше партизани опублікували супутникові знімки, на яких було помітно значні пошкодження літака. Однак пропагандистські російські та білоруські ЗМІ намагались запевнити, що літак не постраждав.

Щобільше, у Білорусі запевняли, що літак виконує свої бойові завдання та навіть супроводжував "борт № 1" з диктатором Лукашенко.

Однак журналісти з'ясували, що А-50 все ж залишив повітряний простір Білорусі та, "за попередньою інформацією", вирушив на ремонт до Таганрогу.

Представниця ЗМІ зателефонувала до "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва", де наразі ймовірніше за все базується А-50, та представилась співробітницею аеродрому "Мачулищі".

У приймальні технічного комплексу зазначили, що літак із бортовим номером 43 дійсно надійшов до них.

- Я вам телефоную з приводу ремонту літака А-50, який із Білорусі до вас надійшов. Моє начальство сказало у вас уточнити подробиці.

- А-50? 43-й борт ви маєте на увазі?

- Так. Так.

- Я дам вам телефон, зв'яжетесь по ньому. Це директор дирекції гарантійного та сервісного обслуговування.

- Просто мені дають ці номери, мені хоча б дізнатися, скільки літак на ремонті буде…

- Це точно до нього. Цей літак до його відомства надійшов.

- Це точно той літак із Білорусі?

-Так-так, той, котрий учора до нас прибув.

Не зважаючи на те, що журналістці дали декілька різних номерів - на жодному з них нам не відповіли.