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Навіть садили дрон на літак. Партизани два тижні слідкували за А-50 в Білорусі (відео)

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 16:32
Навіть садили дрон на літак. Партизани два тижні слідкували за А-50 в Білорусі (відео) Ілюстративне фото: партизани два тижні слідкували за А-50 в Білорусі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білоруські партизани упродовж двох тижнів вели авіарозвідку за допомогою безпілотників цивільного на аеродромі "Мачулищі", де стояв російський розвідувальний літак А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиційну групу Bypol.

Під час однієї з таких операцій з розвідки безпілотник залітав на територію аеродрому, що охороняється, пролітав поблизу російського військового літака ДРЛО А-50У, а також сідав на його радіолокаційну станцію.

Таку операцію видно на відео, яке передала бойова група учасників плану "Перамога".

При цьому Bypol дивується, що на такі дії ніяк не зреагували ППО та засоби антидронової боротьби, на розробку та виробництво яких було витрачено десятки мільйонів рублів із бюджетних коштів.

"А чи доповідалася інформація про ці інциденти самопризначеному правителю? Звичайно ж, ні", - додають білоруси.

Нагадаємо, що російський літак А-50 атакували безпілотники, переобладнані під дрони-камікадзе, які переносили вибухівку. Після атаки на літаку змінився колір крил та тарілки.

Крім того, сьогодні "Беларускі Гаюн" повідомляло, що літак ДРЛО А-50У вилетів з Білорусі та перетнув кордон з Росією. Ймовірно, він прямує на Авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.

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