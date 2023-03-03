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СМИ выяснили, где находится российский самолет А-50

Фото: российский самолет А-50 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В конце февраля белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. Данное воздушное судно было стратегически принципиальным для русской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".

Позже партизаны опубликовали спутниковые снимки, на которых были заметны значительные повреждения самолета. Однако пропагандистские российские и белорусские СМИ пытались заверить, что самолет не пострадал.

Более того, в Беларуси уверяли, что самолет выполняет свои боевые задачи и даже сопровождал "борт № 1" с диктатором Лукашенко.

Однако журналисты выяснили, что А-50 все же покинул воздушное пространство Беларуси и "по предварительной информации" отправился на ремонт в Таганрог.

Представительница СМИ позвонила в "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", где вероятнее всего базируется А-50, и представилась сотрудницей аэродрома "Мачулищи".

В приемной технического комплекса отметили, что самолет с бортовым номером 43 действительно поступил в них.

- Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности.

- А-50? 43-й борт вы имеете в виду?

- Да. Да.

- Я дам вам телефон, свяжитесь по нему. Это директор дирекции гарантийного и сервисного обслуживания.

- Просто мне дают эти номера, мне хотя бы узнать, сколько самолет на ремонте будет…

- Это точно к нему. Этот самолет в его ведомство поступил.

- Это точно тот самолет из Беларуси?

- Да-да, тот, который вчера к нам прибыл.

Несмотря на то, что журналистке дали несколько разных номеров - ни на одном из них нам не ответили.

Ранее РБК-Украина сообщало, что белорусские партизаны передали Службе безопасности Украины видео удара дрона по российскому самолету-разведчику А-50 на территории аэродрома "Мачулищи" под Минском.

Напомним, в конце февраля белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском.

Белорусские и российские пропагандисты пытались опровергнуть эту информацию, но вчера белорусские партизаны показали видеозапись проведения разведки дронами вокруг самолета А-50.

После сообщений об атаке российский А-50 вчера вернулся из Беларуси в Россию. Вероятно, борт отправился на ремонт в Таганроге.

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