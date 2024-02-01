ЗМІ встановили, що депутати в Бундестазі за вказівкою ФСБ зривали військову допомогу Україні

Видання раніше повідомляло, що ціла низка депутатів від правої партії "Альтернатива для Німеччини" активно взаємодіяли з Кремлем через російського політтехнолога походження Володимира Сергієнка, який багато років живе в Німеччині і навіть отримав німецьке громадянство.

"Тепер же The Insider вдалося підтвердити, що Сергієнко був не просто російським пропагандистом, а агентом, завербованим п'ятою службою ФСБ", - йдеться в матеріалі.

Як депутати допомагали Кремлю

Формально Сергієнко є помічником депутата казахстанського походження Євгена Шмідта. Але працював він і з багатьма іншими парламентаріями: наприклад, як з'ясував The Insider, 6 червня 2023 року Сергієнко привіз у Сочі політика з "Альтернативи для Німеччини" і за сумісництвом президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме.

Публічно про поїздку не повідомляли. За кілька місяців до цього все той же Ойме під чуйним керівництвом Сергієнка написав листа Папі римському, де просив звернути увагу на "гоніння на християн в Україні".

Перед відправленням цього листа 12 квітня 2023 року Сергієнко погодив його чернетку російською мовою зі своїм московським куратором, а опубліковано його було 14 квітня.

Тексти виступів депутатів погоджували із ФСБ

Сергієнко домігся того, щоб парламентська фракція "Альтернативи для Німеччини" подала позов до Федерального конституційного суду щодо зупинення поставок танків Україні.

Також він організував цілу низку виступів з боку депутатів, текст яких знову ж таки узгоджувався з куратором із ФСБ.

"Так, наприклад, Сергієнко влаштував виступ депутата Бундестагу, члена Парламентської асамблеї Ради Європи і Федеральної президії партії професора Гаральда Вайєля із заявою на сесії ПАРЄ, де він заявив, що київська влада відкрито переслідує парафіян Української православної церкви Московського патріархату. Заява була миттєво розтиражована кремлівськими ЗМІ", - пише видання.

Інформація про співробітника ФСБ

Куратор Сергієнка раніше залишався невідомим. Він позначав його в записниках як "Олексія".

Вивчивши метадані цих мобільних номерів, The Insider встановив, що вони належать співробітнику дев'ятого управління Департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ Іллі Олександровичу Вечтомову.

"Дев'яте управління опікується Україною, і Сергієнко, імовірно, опинився в зоні уваги цієї структури саме як український громадянин (російське та німецьке громадянство в нього з'явилися лише 2022 року)", - пише The Insider.

Скандали з "Альтернативою для Німеччини"

Нагадаємо, німецька партія "Альтернатива для Німеччини" дотримується праворадикальних та проросійських поглядів.

Зокрема, 2022 року її депутати мали намір відвідати Росію, а потім поїхати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер сказала, що у країні можуть заборонити праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини", яка дотримується проросійських поглядів.