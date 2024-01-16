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У Німеччині допустили заборону ультраправої проросійської партії

Берлін, Вівторок 16 січня 2024 18:16
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У Німеччині допустили заборону ультраправої проросійської партії Фото: у Німеччині допустили заборону ультраправої проросійської партії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині можуть заборонити праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини", яка дотримується проросійських поглядів.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За її словами, такий крок став би "найгострішим мечем" у питанні ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

"Я не виключаю цього (заборони партії - ред.) - навіть якщо перешкоди для цього "останнього важеля конституції" будуть високі", - розповіла Фезер.

За її словами, не повинно створюватися враження, що заклики до заборони партії звучать тому, що політики не домагаються жодного прогресу у своїх аргументах.

Також міністр не виключила заборони "Молодіжної альтернативи", молодіжної організації партії. Вона може бути заборонена міністерством внутрішніх справ.

"Якщо умови будуть відповідними, то це може бути зроблено", - додала вона.

Міністр нагадала, що у кількох східних землях Німеччини "Молодіжну альтернативу" визнали правоекстремістською, а в інших вона підозрюється у цьому.

Скандали з "Альтернативою для Німеччини"

Нагадаємо, німецька партія "Альтернатива для Німеччини" дотримується праворадикальних та проросійських поглядів.

Зокрема, 2022 року її депутати мали намір відвідати Росію, а потім поїхати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

Також журналісти з'ясували, що Росія співпрацює з партією та за допомогою неї намагається перешкоджати постачанню зброї в Україну.

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