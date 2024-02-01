СМИ установили, что депутаты в Бундестаге по указанию ФСБ срывали военную помощь Украине

Издание ранее сообщало, что целый ряд депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии" активно взаимодействовали с Кремлем через российского политтехнолога происхождения Владимира Сергиенко, который много лет живет в Германии и даже получил немецкое гражданство.

"Теперь же The Insider удалось подтвердить, что Сергиенко был не просто российским пропагандистом, а агентом, завербованным пятой службой ФСБ", - говорится в материале.

Как депутаты помогали Кремлю

Формально Сергиенко является помощником депутата казахстанского происхождения Евгения Шмидта. Но работал он и со многими другими парламентариями: например, как выяснил The Insider, 6 июня 2023 года Сергиенко привез в Сочи политика из "Альтернативы для Германии" и по совместительству президента Ассоциации по защите русскоязычных в ФРГ Ульриха Ойме.

Публично о поездке не сообщалось. За несколько месяцев до этого все тот же Ойме под чутким руководством Сергиенко написал письмо Папе римскому, где просил обратить внимание на "гонения на христиан в Украине".

Перед отправкой этого письма 12 апреля 2023 года Сергиенко согласовал его черновик на русском языке со своим московским куратором, а опубликовано оно было 14 апреля.

Тексты выступлений депутатов согласовывали с ФСБ

Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция "Альтернативы для Германии" подала иск в Федеральный конституционный суд о приостановлении поставок танков Украине.

Также он организовал целый ряд выступлений со стороны депутатов, текст которых опять же согласовывался с куратором из ФСБ.

"Так, например, Сергиенко устроил выступление депутата Бундестага, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы и Федерального президиума партии профессора Гаральда Вайеля с заявлением на сессии ПАСЕ, где он заявил, что киевские власти открыто преследуют прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Заявление было мгновенно растиражировано кремлевскими СМИ", - пишет издание.

Информация о сотруднике ФСБ

Куратор Сергиенко ранее оставался неизвестным. Он обозначал его в записных книжках как "Алексея".

Изучив метаданные этих мобильных номеров, The Insider установил, что они принадлежат сотруднику девятого управления Департамента оперативной информации пятой службы ФСБ Илье Александровичу Вечтомову.

"Девятое управление занимается Украиной, и Сергиенко, вероятно, оказался в зоне внимания этой структуры именно как украинский гражданин (российское и немецкое гражданство у него появились только в 2022 году)", - пишет The Insider.

Скандалы с "Альтернативой для Германии"

Напомним, немецкая партия "Альтернатива для Германии" придерживается праворадикальных и пророссийских взглядов.

В частности, в 2022 году ее депутаты намеревались посетить Россию, а затем поехать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

Недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сказала, что в стране могут запретить придерживающуюся пророссийских взглядов праворадикальную партию "Альтернатива для Германии".