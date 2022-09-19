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Делегація проросійської партії Німеччини збирається відвідати РФ та окупований Донбас

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Берлін, Понеділок 19 вересня 2022 23:51
Делегація проросійської партії Німеччини збирається відвідати РФ та окупований Донбас Фото: делегація проросійської партії Німеччини має намір відвідати Донбас (bundestag.de)
Автор: Артур Родивилов

Група депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) заявила про плани здійснити візит до Росії та "на схід України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецької фракції.

Відомо, що до складу делегації увійдуть члени фракції "Альтернативи для Німеччини" Ганс-Томас Тільшнайдер та Даніель Вальд.

Далі політична сила стверджує, що приводом для поїздки стали результати соцопитування AfD, згідно з якими "понад третина мешканців Саксонії-Ангальт не відчувають, що німецькі ЗМІ об'єктивно інформують їх про російсько-український конфлікт".

Зазначається, що німецькі депутати "протягом наступних кількох днів вирушать до Східної Європи" для того, щоб "скласти власне враження про гуманітарну ситуацію".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter, що візит ультраправих депутатів в окупований схід України є "підтримкою російської війни на винищення" і назвав це "підбурюванням до злочину агресії".

Депутати AfD не вперше вирушають на окуповані українські території, порушуючи законодавство України. Так, у 2018 році вони щонайменше двічі відвідували окупований Крим. Членів партії неодноразово підозрювали у фінансуванні з боку Москви.

Раніше українська розвідка повідомила, що російські окупанти продовжують готуватися до проведення референдумів на окупованих територіях. Для легітимізації процесу вони планують залучити громадян ЄС, у тому числі членів німецької партії.

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