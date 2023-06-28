ЗМІ встановили особи окупантів, які контролювали Каховську ГЕС до підриву

Як зазначають журналісти, під час встановлення особистостей окупантів, які контролювали Каховську ГЕС, вони керувалися репортажами російських пропагандистських медіа.

Зокрема, так ідентифікували 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин". Виходячи з фото у соцмережах, солдат брав активну участь в окупації Херсонської області. При цьому на кількох знімках він знаходиться на території Каховської ГЕС.

Фото: російський солдат Арсен Піцхелаурі (radiosvoboda.org)

Також ЗМІ ідентифікували сержанта інженерно-саперного батальйону 205 бригади Руслана Магомедова. Його ще 2022 року нагородили російським "Орденом "За відвагу".

Фото: російський солдат Руслан Магомедов (radiosvoboda.org)

Журналісти нагадують, що саме підрив Каховської ГЕС солдатами 205-ї бригади є основною версією, яку наводять українські чиновники та ЗМІ. Її очолює полковник Роман Тітов, який з березня 2015 року бере участь у війні проти України.

Він командував підрозділами, які до 2016 року брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України у Луганській області.

Нове перехоплення після підриву

Проект "Схеми" та агентство "Слідство.Інфо" також оприлюднили нове перехоплення розмови російських окупантів, яка відбулася вже після підриву Каховської ГЕС. Виходячи з діалогу, росіяни готувалися щось виконати "за командою". При цьому один з учасників розмови визнає, що сталася "НП" (надзвичайна подія).

Фото: перехоплення розмов росіян після підриву станції (radiosvoboda.org)

Фрагмент діалогу, як стверджують журналісти, їм надало джерело серед українських військових.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня вночі російські війська підірвали заміновану Каховську ГЕС. Після цього почався прорив дамби, через що частину населених пунктів в Херсонській області затопило. Це призвело до смерті мирних жителів, тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра.

Пропагандисти РФ почали звинувачувати Україну в ракетному ударі по греблі. Але їх вкиди швидко спростували офіційні особи нашої країни. При цьому видання The New York Times взяло коментарі у експертів з інженерної справи, які розповіли, що до подібних наслідків міг призвести лише підрив зсередини.