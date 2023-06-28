СМИ установили личности оккупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС до подрыва

Как отмечают журналисты, при установлении личностей оккупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС, они руководствовались репортажами российских пропагандистских медиа.

В частности, так идентифицировали 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин". Исходя из фото в соцсетях, солдат принимал активное участие в оккупации Херсонской области. При этом на нескольких снимках он находится на территории Каховской ГЭС.

Фото: российский солдат Арсен Пицхелаури (radiosvoboda.org)

Также СМИ идентифицировали и сержанта инженерно-саперного батальона 205 бригады Руслана Магомедова. Его еще в 2022 году наградили российским "Орденом "За отвагу".

Фото: российский солдат Руслан Магомедов (radiosvoboda.org)

Журналисты напоминают, что именно подрыв Каховской ГЭС солдатами 205 бригады является основной версией, которую приводят украинские чиновники и СМИ. Ее возглавляет полковник Роман Титов, который с марта 2015 года принимает участие в войне против Украины.

Он командовал подразделениями, которые до 2016 года участвовали в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины в Луганской области.

Новый перехват после подрыва

Проект "Схемы" и агентство "Слідство.Інфо" также обнародовали новый перехват разговора российских оккупантов, который состоялся уже после подрыва Каховской ГЭС. Исходя из диалога, россияне готовились что-то выполнить "по команде". При этом один из участников разговора признает, что произошло "ЧП" (чрезвычайное происшествие).

Фото: перехват разговоров россиян после подрыва станции (radiosvoboda.org)

Фрагмент диалога, как утверждают журналисты, им предоставил источник среди украинских военных.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня ночью российские войска подорвали заминированную Каховскую ГЭС. После этого начался прорыв дамбы, из-за чего часть населенных пунктов в Херсонской области затопило. Это привело к смерти мирных жителей, животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра.

Пропагандисты РФ начали обвинять Украину в ракетном ударе по дамбе. Но их вбросы быстро опровергли официальные лица нашей страны. При этом издание The New York Times взяло комментарии у экспертов по инженерному делу, которые рассказали, что к подобным последствиям мог привести только подрыв изнутри.