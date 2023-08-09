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СМИ установили, какая компания передаст Украине Leopard 1

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Среда 09 августа 2023 05:15
СМИ установили, какая компания передаст Украине Leopard 1 Фото: Rheinmetall купила для Украины 30 танков (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Немецкая компания Rheinmetall передаст Украине 30 из 50 такнов Leopard 1, приобретенных у компании OIP Land Systems.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По информации источников издания, Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, после чего отправит их на ремонт и модернизацию.

"В конце концов около 30 из 50 боевых танков будут доставлены в Украину", - говорится в материале.

Что этому предшествовало

В мае этого года исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о совместной с Германией передаче Украине 80 танков Leopard 1.

Эти танки имеют 105-мм пушку и спаренный пулемет MG3 7,62 мм - до 1980-х годов они считались основными танками Германии. Последняя модель Leopard 1А5 оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss.

А вчера появилась информация о "неназванной компании", закупившей 50 танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems, принадлежащей Фредди Верслуйс. Он купил эти танки около 10 лет назад, когда бельгийское правительство производило оптимизацию расходов в вооруженных силах.

Более подробно о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.

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Танк Leopard
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