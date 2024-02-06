ЗМІ встановили, як ФСБ вербувала керівництво правої партії в Італії

Керівництво італійської партії "Ліга Півночі", чий лідер Маттео Сальвіні входить до італійського уряду, домовлялося про фінансування зі співробітниками п'ятої служби ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
18 жовтня 2018 року в московському "Метрополі" відбулася таємна зустріч. Одним з її учасників був Джанлука Савоіні - права рука лідера вкрай правої партії "Ліга півночі" Маттео Сальвіні, який тоді був віцепрем'єром і міністром внутрішніх справ Італії.
"Савоїні тоді обіцяв надавати Росії підтримку і говорив про спільні цінності Кремля і європейських крайніх правих. Аудіозапис цієї зустрічі опинився потім у видання BuzzFeed. На ньому чути голоси трьох росіян, які під час обговорення схеми фінансування уточнюють, що їм знадобиться підтримка Володимира Плігіна (колишнього депутата і радника В'ячеслава Володіна) і якогось віцепрем'єра", - пише видання.
ЗМІ встановили, що в результаті тих переговорів було укладено угоду: російські компанії, пов'язані з людьми з оточення російського диктатора Володимира Путіна, передають "Лізі Півночі" 65 млн євро за допомогою фіктивного продажу 3 млн метричних тонн дизельного палива.
"Чи була доведена ця угода до кінця - невідомо, але, як з'ясував The Insider, у 2018-2019 роках Савоїні та його однопартієць Клаудіо Д'Аміко літали до Москви частіше ніж раз на місяць, причому іноді залишаючись там лише на день, наче прилітали щось забрати", - йдеться в матеріалі.
У матеріалі зазначено, що Сальвіні неодноразово закликав зняти санкції проти Росії, зокрема й після повномасштабного вторгнення, часто приїжджав до Москви і навіть фотографувався в майці із зображенням Путіна на Красній площі.
Фото: Сальвіні у футболці з Путіним (theins.ru)
Один із таких візитів призвів до скандалу, коли Сальвіні був змушений скасувати свою поїздку до Росії в травні 2022 року, адже тоді з'ясувалося, що квитки йому купило російське посольство.
Маттео Сальвіні з 22 жовтня 2022 року обіймає посаду міністра інфраструктури і транспорту Італії.
The Insider вдалося ідентифікувати двох із трьох російських учасників тієї самої зустрічі в Метрополі. Один із них був Ілля Якунін, на той момент він працював в Агентстві прямих інвестицій, яке контролювала компанія депутата Плігіна, згадуваного в розмові.
"Особистість же другого учасника розмови Андрія Харченка до сьогоднішнього дня залишалася загадковою. Відомо було, що він захистив кандидатську з філософії, причому його опонентом на захисті був ультраправий ідеолог Олександр Дугін. Харченко часто супроводжував Дугіна в різних закордонних поїздках", - пише видання.
The Insider встановило, що формально Харченко числиться в апараті помічника президента Ігоря Левітіна і саме в цьому статусі виконує всі свої робочі відрядження.
Однак у реальності він офіційно працює у військовій частині 26047, якою і є Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ, також відома як п'ята служба.
Раніше в Італії проводили розслідування за фактом можливої міжнародної корупції, після того, як про секретну зустріч у "Метрополі" стало відомо.
Однак воно не увінчалося успіхом, бо правоохоронцям не вдалося довести, що ті, з ким зустрічався Савоїні, говорили від імені держави.
"Тепер же, коли Харченка ідентифіковано як співробітника ФСБ, розслідування може відновитися", - додало видання.
У жовтні 2022 року поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював під вигаданим ім'ям в Університеті Тромсе. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки. Ректор не виключив, що у виші можуть працювати й інші агенти РФ.
Також повідомлялось, що Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку в Фінляндії як шпигунів.
Нещодавно у Європейському парламенті ініціювали початок перевірки викладених раніше фактів щодо можливої співпраці депутатки Тетяни Жданок із Федеральною службою безпеки Росії.
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