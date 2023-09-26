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ЗМІ визначили місце можливого удару HIMARS по пункту управління росіян під Херсоном

Ілюстративне фото: ЗМІ визначили місце можливого удару HIMARS по пункту управління росіян під Херсоном (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Удар українських захисників за допомогою ракет HIMARS, ймовірно, прийшовся по тимчасовому пункту управління окупантів у селі Раденськ Херсонській області.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на "Схеми".

Журналісти змогли ідентифікувати місце можливого удару ракетами HIMARS по штабу окупантів у Херсонській області.

 

Вони повідомили, що "бавовна", ймовірно, сталася у районі населеного пункту Раденськ в Олешківській міській громаді Херсонського району.

За інформацією "Радіо Свобода", удар був завданий 18 вересня.

HIMARS вразив пункт управління росіян під Херсоном

Сьогодні РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що наші бійці вразили тимчасовий пункт управління військ РФ у Херсонській області в той момент, коли ті проводили щоденну нараду. Внаслідок цього 8 російських офіцерів загинула, ще 7 отримали поранення.

При цьому зазначимо, що 19 вересня російські пропагандисти заявляли про удар по штабу російських сил під Херсоном та значну кількість загиблих офіцерів. Хоча вони писали, що йдеться нібито про "штаб 7-ої дивізії ВДВ".

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