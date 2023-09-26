СМИ определили место возможного удара HIMARS по пункту управления россиян под Херсоном

Журналисты смогли идентифицировать место возможного удара ракетами HIMARS по штабу оккупантов в Херсонской области.

Они сообщили, что "бавовна", вероятно, произошла в районе населенного пункта Раденск в Олешковской городской общине Херсонского района.

По информации "Радио Свобода", удар был нанесен 18 сентября.

HIMARS поразил пункт управления россиян под Херсоном

Сегодня РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что наши бойцы поразили временный пункт управления войск РФ в Херсонской области в тот момент, когда они проводили ежедневное совещание. В результате 8 российских офицеров погибли, еще 7 получили ранения.

При этом отметим, что 19 сентября российские пропагандисты заявляли об ударе по штабу российских сил под Херсоном и о значительном количестве погибших офицеров. Хотя они писали, что речь идет якобы о "штабе 7-й дивизии ВДВ".

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