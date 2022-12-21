ЗМІ розповіли про посилені заходи безпеки щодо поїздки Зеленського до США

Навколо візиту президента України Володимира Зеленського до США були запроваджені посиленні заходи безпеки. Усе для того, аби не дати Росії можливості хоч-якось йому нашкодити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як відзначив співрозмовинк видання, через постійну загрозу, вищі урядові чиновники, а токож співробітники посольств США не були проінформовані про графік візиту президента.

Зазначається, що Володимир Зеленський планував поїхати до США вже протягом декількох останніх місяців, однак важливо було врахувати певні фактори, серед яких військові ризики, аби дозволити президенту здійснити подорож без зарози ситуації в країні. Також необхідно було узгодити графік поїздки з Білим домом.

Джерело додало, що президент не хотів би їхати, якби не було б значного розвитку у двосторонніх відносинах між Україною та США. Однак після підтвердження нового пакету військової допомоги, який включає системи ППО Patriot, президент розцінив це як серйозний зсув.