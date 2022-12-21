ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СМИ рассказали об усиленных мерах безопасности по поездке Зеленского в США

Новина українською →
Среда 21 декабря 2022 21:28
СМИ рассказали об усиленных мерах безопасности по поездке Зеленского в США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вокруг визита президента Украины Владимира Зеленского в США были введены усиленные меры безопасности. Все для того чтобы не дать России возможности хоть как-то ему навредить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отметил собеседник издания, из-за постоянной угрозы высшие правительственные чиновники, а также сотрудники посольств США не были проинформированы о графике визита президента.

Отмечается, что Владимир Зеленский планировал поехать в США уже в течение нескольких последних месяцев, однако важно было учесть определенные факторы, среди которых военные риски, чтобы позволить президенту совершить путешествие без угрозы ситуации в стране. Также необходимо было согласовать график поездки с Белым домом.

Источник добавил, что президент не хотел бы ехать, если бы не было значительного развития в двусторонних отношениях между Украиной и США. Однако после подтверждения нового пакета военной помощи, включающего системы ПВО Patriot, президент расценил это как серьезное смещение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по противостоянию российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление