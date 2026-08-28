ЗМІ розкрили особу військового РФ, підірваного в авто в Петербурзі
Військовослужбовцем, який загинув від вибуху авто в Петербурзі 27 серпня, ЗМІ називають офіцера ВПС РФ Сергія Сєчкова, внесеного до бази "Миротворця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські медіа "Агентство", "78.ru" та український Telegram-канал "Supernova+".
За інформацією Telegram-каналу "Supernova+", під час вибуху авто в Санкт-Петербурзі 27 серпня імовірно ліквідували майора Сергія Сєчкова, внесеного до бази "Миротворця".
Смерть сина підтвердив "Агентству" його батько. На запитання видання про причину він відповів коротко: "Підірвали".
Дозвонитися вранці у п'ятницю до самого Сєчкова, його дружини та інших родичів "Агентству" не вдалося.
Фото: Сергій Сєчков і його дружина (медіа ASTRA)
Видання "78.ru" також називає загиблим 43-річного військовослужбовця Сергія С., уродженця Рязані. За даними медіа, раніше він доповідав керівництву, що перебуває в "списках на ліквідацію", і регулярно перевіряв свою машину перед виїздом.
Згідно з витоками, Сєчков мешкав у будинку на Колпінському шосе приблизно за 100 метрів від місця вибуху.
Дані джерел щодо звання загиблого різняться. "Фонтанка" пише, що він служив у військах ВПС ППО у званні підполковника. Натомість на сторінці проєкту "Миротворець" ідеться, що Сєчков служив у 332-му окремому гвардійському вертолітному полку (входить до складу 6-ї армії ВПС і ППО) у званні майора - тобто нижчому, ніж підполковник.
Ліквідацію російського військового ВПС у Санкт-Петербурзі 27 серпня, як зазначає "Exilenova+", підтверджують і ресурси, пов'язані з військовою авіацією РФ.
За інформацією "Фонтанки", вибухівку нібито заклала 24-річна дівчина, яку завербували в месенджері.
Нагадаємо, вибух авто в Петербурзі стався 27 серпня - за попередніми даними, спрацював саморобний пристрій.
Це не поодинокий випадок: на початку серпня під Єкатеринбургом підірвали авто російського мілітарі-блогера, його водій-охоронець загинув.