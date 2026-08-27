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У Петербурзі підірвали авто підполковника РФ, - росЗМІ

12:41 27.08.2026 Чт
2 хв
Район, де пролунав вибух, колись особисто оглядав Путін
aimg Валерія Абабіна
У Петербурзі підірвали авто підполковника РФ, - росЗМІ Фото: Вибух автівки у Санкт- Петербурзі (росЗМІ)
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У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебував високопоставлений військовий із дружиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Агентство. Новини.

Автомобіль вибухнув у мікрорайоні Слов'янка в Санкт-Петербурзі. За даними видання з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали в авто перебували високопоставлений військовий та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували в реанімацію.

Очевидці розповіли виданню, що вибух стався біля магазину "Магніт" на Колпінському шосе. За кермом був підполковник.

Близько 10 ранку він разом із дружиною почав від'їжджати від свого будинку. Тоді, за попередніми даними, в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Вибух стався у мікрорайоні, який активно забудовували житлом для військових. У 2010 році квартири, що зводили для військових, приїжджав оглядати тодішній прем'єр Володимир Путін. До 2012 року Міноборони РФ належала майже третина житла, яке будували в цьому районі.

Нагадаємо, за останні два роки в Росії скоїли щонайменше шість замахів на високопоставлених військових. У квітні 2025 року в підмосковній Балашисі внаслідок підриву авто ліквідували заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослава Москалика.

А у в грудні того ж року від вибуху авто на півдні Москви загинув начальник управління оперативної підготовки Генштабу РФ Фаніл Сарваров.

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