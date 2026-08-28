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СМИ раскрыли личность военного РФ, взорванного в авто в Петербурге

16:28 28.08.2026 Пт
2 мин
Военный знал об угрозе и каждый день осматривал машину
aimg Валерия Абабина
СМИ раскрыли личность военного РФ, взорванного в авто в Петербурге Фото: Взрыв автомобиля в Петербурге (росСМИ)
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Военнослужащим, погибшим от взрыва авто в Петербурге 27 августа, СМИ называют офицера ВВС РФ Сергея Сечкова, внесенного в базу "Миротворца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские медиа "Агентство" , "78.ru" и украинский Telegram-канал " Supernova+".

По информации Telegram-канала "Supernova+", при взрыве авто в Санкт-Петербурге 27 августа предположительно ликвидировали майора Сергея Сечкова, внесенного в базу "Миротворца".

Смерть сына подтвердил "Агентству" его отец. На вопрос издания о причине он ответил коротко: "Взорвали".

Дозвониться утром в пятницу до самого Сечкова, его жены и других родственников "Агентству" не удалось.

Фото: Сергей Сечков и его жена (медиа ASTRA)

Издание "78.ru" также называет погибшим 43-летнего военнослужащего Сергея С., уроженца Рязани. По данным медиа, ранее он докладывал находящемуся в "списках на ликвидацию" руководству и регулярно проверял свою машину перед выездом.

Согласно утечкам, Сечков жил в доме на Колпинском шоссе примерно в 100 метрах от места взрыва.

Данные источников по званию погибшего различаются. "Фонтанка" пишет, что он служил в войсках ВВС ПВО в звании подполковника. На странице проекта "Миротворец" говорится, что Сечков служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку (входит в состав 6-й армии ВВС и ПВО) в звании майора - то есть ниже, чем подполковник.

Ликвидацию российского военного ВВС в Санкт-Петербурге 27 августа, как отмечает "Exilenova+", подтверждают и ресурсы, связанные с военной авиацией РФ.

По информации "Фонтанки", взрывчатку якобы заложила 24-летняя девушка, которую завербовали в мессенджере.

Напомним, взрыв авто в Петербурге произошел 27 августа - по предварительным данным, сработало самодельное устройство.

Это не редкий случай: в начале августа под Екатеринбургом взорвали авто российского милитари-блоггера, его водитель-хранитель погиб.

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