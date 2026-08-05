У Росії підірвали міл-блогера та розробника FPV-дронів

Генерального директора компанії "Уралдронзавод", яка виробляє FPV-дрони "Упирь" й автора провоєнного російського Telegram-каналу "Повернутые на войне" Володимира Ткачука підірвали у власному авто під Єкатеринбургом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляють російські ЗМІ, Ткачук не встиг сісти в авто, тому залишився живим.

Водій-охоронець Ткачука загинув на місці, а самого міл-блогера забрала "швидка". Він нібито перебуває в реанімації у важкому стані.

Як повідомляється, вибух стався вранці 5 серпня в селищі Великий Істок Сисертського округу під Єкатеринбургом. Причиною буцімто стало спрацювання вибухового пристрою, закладеного під автомобіль Mercedes-Benz.

Нагадаємо, у липні у місті Рильськ, що в Курській області РФ, на міні підірвалася автівка зі співробітниками місцевої адміністрації. Росіяни стверджують, що це "була спланована операція".

Такод раніше під Москвою підірвали полковника, який відповідав за снаряди для російської армії.