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У Росії підірвали міл-блогера та розробника FPV-дронів

15:23 05.08.2026 Ср
1 хв
Він не встиг сісти у своє авто, яке підірвали
aimg Тетяна Степанова
У Росії підірвали міл-блогера та розробника FPV-дронів Фото: Володимир Ткачук (росЗМІ)
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Генерального директора компанії "Уралдронзавод", яка виробляє FPV-дрони "Упирь" й автора провоєнного російського Telegram-каналу "Повернутые на войне" Володимира Ткачука підірвали у власному авто під Єкатеринбургом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, вибух стався вранці 5 серпня в селищі Великий Істок Сисертського округу під Єкатеринбургом. Причиною буцімто стало спрацювання вибухового пристрою, закладеного під автомобіль Mercedes-Benz.

Водій-охоронець Ткачука загинув на місці, а самого міл-блогера забрала "швидка". Він нібито перебуває в реанімації у важкому стані.

Як повідомляють російські ЗМІ, Ткачук не встиг сісти в авто, тому залишився живим.

Російські слідчі порушили кримінальну справу про замах на вбивство.

Нагадаємо, у липні у місті Рильськ, що в Курській області РФ, на міні підірвалася автівка зі співробітниками місцевої адміністрації. Росіяни стверджують, що це "була спланована операція".

Такод раніше під Москвою підірвали полковника, який відповідав за снаряди для російської армії.

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