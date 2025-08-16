ЗМІ розкрили компліментарний "титул" для Путіна та подарунок Трампа на Алясці

Конфіденційні документи, які стосуються організації саміту на Алясці 15 серпня, стали надбанням ЗМІ після того, як посадовці США забули їх в бізнес-центрі готелю в Анкориджі, а відвідувачі знайшли та передали фотокопії журналістам.

В пакеті з восьми документів, який було втрачено співробітниками адміністрації США, вказано точні місця проведення саміту, час зустрічей, номери телефонів відповідальних державних службовців та інші потенційно конфіденційні моменти організації саміту.

Обід на честь "його ясновельможності"

Зокрема в документах вказується, що спільний обід делегацій США та Росії, який планувалося влаштувати після пресконференції, офіційно давали "на честь його ясновельможності Володимира Путіна". Трамп та Путін повинні були сидіти один навпроти одного, в оточенні представників США та РФ.

З боку США планувалося, що на обіді будуть державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та спеціальний посланник Стів Віткофф. З боку Росії повинні були сидіти міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

При цьому сам обід повинен був стати простим - всього лише з трьох страв, в тому числі зеленого салату, філе-міньону та палтусу по-олімпійськи.

Фото: документи щодо скасованого обіду на саміті на Алясці

Подарунок від Трампа

Окрім цього, серед документів опинився розпорядок зустрічей Трампа на 15 серпня - в тому числі конкретні номери кімнат на авіабазі Елмендорф-Річардсон, а також телефонні номери усіх відповідальних високопосадовців та фонетична транскрипція 13 представників РФ, присутніх на саміті.

Фото: транскрипт імен та прізвищ росіян разом із розпорядком Трампа

Ще один цікавий момент - Трамп планував зробити Трампу урочистий подарунок на честь завершення переговорів. Але судячи з усього, він його так і не вручив.

"Президенту Путіну. Статуя американського білоголового орлана для столу", - сказано в документі.

Проблема з компетентністю

Зазначається, що документи виявили вранці 16 серпня кілька відвідувачів готелю Captain Cook, який розташовано за 20 хвилин їзди від бази Елмендорф-Річардсон. Пакет забули в одному з громадських принтерів готелю.

Один з відвідувачів готелю встиг перефотографувати документи та передати їх представникам ЗМІ. Його ім'я журналісти не розкривають з міркувань безпеки. А ситуацію загалом оцінюють, як кричущу проблему із дотриманням стандартів державної таємниці та безпеки.

"Мені здається, що це ще один доказ недбалості та некомпетентності адміністрації. Ви ж не залишаєте речі в принтерах. Це так просто", - прокоментував інцидент професор права Джон Майклз, який спеціалізується на питаннях національної безпеки.

Білий дім та Державний департамент США не відповіли на запити про коментарі щодо документів.