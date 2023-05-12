ЗМІ розкрили деталі можливої поїздки Зеленського в Італію

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму, який може відбутися цими вихідними, зустрінеться з італійським колегою Серджо Матареллою, прем'єр-міністром країни Джорджією Мелоні та Папою Римським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське інформагентство ANSA.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, український президент нібито "буквально кілька днів тому" звернувся з проханням про прийом Папою Римським у рамках свого візиту до Риму.

"Джерела у Ватикані повідомили, що можлива зустріч Папи Римського з президентом України", - пишуть журналісти.

При цьому зустріч глави держави з понтифіком, як зазначають в ЗМІ, не пов'язана з "мирною місією", про яку останніми днями говорив Папа Римський.

Також у Зеленського запланована зустріч із Матареллою, який зустріне українського колегу у президентському палаці Квірінал у Римі. Час цієї зустрічі, як і з Папою Римським, поки не уточнюється.

Крім того, український президент може зустрітися із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Очікується, що це може відбутися в неділю.

Також італійські ЗМІ дізналися, що в рамках цієї поїздки Зеленський відвідає Німеччину, а саме Берлін.

Зазначимо, що офіційного підтвердження щодо візиту президента Володимира Зеленського до Італії не було.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що глава держави Володимир Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму.

Додамо, 3 травня у німецьких ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує відвідати Берлін 13 травня. Однак, як заявили неназвані українські чиновники, через те, що про поїздку стало відомо публічно заздалегідь, вона залишається під питанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.