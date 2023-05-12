ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СМИ раскрыли детали возможной поездки Зеленского в Италию

Новина українською →
Рим, Пятница 12 мая 2023 15:20
СМИ раскрыли детали возможной поездки Зеленского в Италию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим, который может состояться в эти выходные, встретится с итальянским коллегой Серджо Матареллой, премьер-министром страны Джорджией Мелони и Папой Римским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.

Как выяснили местные СМИ, украинский президент якобы "буквально несколько дней назад" обратился с просьбой о приеме Папой Римским в рамках своего визита в Рим.

"Источники в Ватикане сообщили, о возможности встречи Папы Римского с президентом Украины" , - пишут журналисты.

При этом встреча главы государства с понтификом, как отмечают в СМИ, не связана с мирной миссией, о которой в последние дни говорил Папа Римский.

Также у Зеленского запланирована встреча с Матареллой, который встретит украинского коллегу в президентском дворце Квиринал в Риме. Время этой встречи, как и с Папой Римским, пока не уточняется.

Кроме того, украинский президент может встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Ожидается, что это может произойти в воскресенье.

Также итальянские СМИ узнали, что в рамках этой поездки Зеленский посетит Германию, а именно Берлин.

Отметим, что официального подтверждения визита президента Владимира Зеленского в Италию не было.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что глава государства Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить визит в Рим.

Добавим, 3 мая в немецких СМИ сообщали, что Зеленский планирует посетить Берлин 13 мая. Однако, как заявили неназванные украинские чиновники, из-за того, что о поездке стало известно публично заранее, она остается под вопросом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Италия Рим Президент Папа римский
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть