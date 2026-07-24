ЗМІ розкрили дату зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні

Що відомо про зустріч

За інформацією видання, дипломатичні джерела підтвердили факт майбутньої зустрічі президентів США та України 28 липня у Вашингтоні. У Радіо Свобода наголошують, що ця зустріч стане важливою дипломатичною подією.

Нещодавно лідери двох країн уже зустрічалися - у Франції та Туреччині.

За даними RFERL, окрім зустрічі з Трампом, у той же день Зеленський планує відвідати церемонію похорону покійного сенатора Ліндсі Грема в Національному соборі Вашингтона.