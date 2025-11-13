ЗМІ розкрили дату можливого візиту Зеленського до Греції

Анонс візиту Зеленського

Нагадаємо, 5 листопада прессекретарка Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу заявляла про те, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Грецію в листопаді.

Вона зазначала, що конкретної дати і програми візиту на той момент визначено не було.

При цьому українські чиновники такої інформації не підтверджували.

Варто зауважити, що зазвичай візити президента України в інші країни не анонсують з міркувань безпеки.

До речі, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ще в червні заявляв, що Одеса може стати частиною масштабного транспортного проекту, який з'єднає Грецію, Румунію та Україну.

За словами Міцотакіса, маршрут нового коридору почнеться в грецькому порту Александруполіс, пройде через румунську Констанцу і завершиться в Одесі. Він підкреслив, що реалізація проєкту дасть змогу значно прискорити доставку українських товарів морським шляхом.