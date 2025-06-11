Спростить торгівлю. Греція запропонувала створити транспортний коридор до Одеси

Одеса може стати частиною нового проекту. Він передбачає створення транспортного коридору з Греції.

Як передає РБК-Україна , про це прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив на саміті Україна - Південно-Східна Європа, який проходить в Одесі.

"Я бачу Одесу як частину амбітного транспортного проєкту, який почнеться в порту в Олександрополі, потім рухається до Констанції і закінчується в Одесі", - зазначив Міцотакіс.

За його словами, фінансувати проєкт може Євросоюз. Такий проєкт включав би газові трубопроводи, залізницю та електроенергію.

"Це був би проєкт, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море", - розповів прем'єр.