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Спростить торгівлю. Греція запропонувала створити транспортний коридор до Одеси

Одеса, Середа 11 червня 2025 21:04
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Спростить торгівлю. Греція запропонувала створити транспортний коридор до Одеси Фото: Кіріакос Міцотакіс, прем'єр Греції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Одеса може стати частиною нового проекту. Він передбачає створення транспортного коридору з Греції.

Як передає РБК-Україна, про це прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив на саміті Україна - Південно-Східна Європа, який проходить в Одесі.

"Я бачу Одесу як частину амбітного транспортного проєкту, який почнеться в порту в Олександрополі, потім рухається до Констанції і закінчується в Одесі", - зазначив Міцотакіс.

За його словами, фінансувати проєкт може Євросоюз. Такий проєкт включав би газові трубопроводи, залізницю та електроенергію.

"Це був би проєкт, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море", - розповів прем'єр.

Постачання газу через Балкани

Нагадаємо, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг спростила можливість імпорту газу через Трансбалканський коридор.

Це допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в умовах повномасштабної війни з Росією.

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