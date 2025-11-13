СМИ раскрыли дату возможного визита Зеленского в Грецию

Анонс визита Зеленского

Напомним, 5 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Греции Лана Зохиу заявляла о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Грецию в ноябре.

Она отмечала, что конкретная дата и программа визита на тот момент определены не были.

При этом украинские чиновники такую информацию не подтверждали.

Стоит заметить, что обычно визиты президента Украины в другие страны не анонсируют по соображениям безопасности.

К слову, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис еще в июне заявлял, что Одесса может стать частью масштабного транспортного проекта, который соединит Грецию, Румынию и Украину.

По словам Мицотакиса, маршрут нового коридора начнется в греческом порту Александруполис, пройдет через румынскую Констанцу и завершится в Одессе. Он подчеркнул, что реализация проекта позволит значительно ускорить доставку украинских товаров морским путем.