ЗМІ розкрили дату можливого візиту Зеленського до Греції

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, вже наприкінці цього тижня прилетить до Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini .

Варто зауважити, що Зеленський уже відвідував Грецію після початку повномасштабної війни. Він літав туди в серпні 2023 року на саміт "Україна-Балкани".

Kathimerini пише, що Зеленський має зустрітися з президентом Константіносом Тасуласом, прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і спікером парламенту Нікітасом Какламанісом.

При цьому програма його візиту постійно коригується з міркувань безпеки.

Видання стверджує, що Зеленський відвідає Грецію в неділю, 16 листопада.

Анонс візиту Зеленського

Нагадаємо, 5 листопада прессекретарка Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу заявляла про те, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Грецію в листопаді.

Вона зазначала, що конкретної дати і програми візиту на той момент визначено не було.

При цьому українські чиновники такої інформації не підтверджували.

Варто зауважити, що зазвичай візити президента України в інші країни не анонсують з міркувань безпеки.

До речі, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ще в червні заявляв, що Одеса може стати частиною масштабного транспортного проекту, який з'єднає Грецію, Румунію та Україну.

За словами Міцотакіса, маршрут нового коридору почнеться в грецькому порту Александруполіс, пройде через румунську Констанцу і завершиться в Одесі. Він підкреслив, що реалізація проєкту дасть змогу значно прискорити доставку українських товарів морським шляхом.