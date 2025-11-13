ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

СМИ раскрыли дату возможного визита Зеленского в Грецию

Афины, Четверг 13 ноября 2025 22:30
UA EN RU
СМИ раскрыли дату возможного визита Зеленского в Грецию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, уже в конце этой недели прилетит в Грецию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

Издание утверждает, что Зеленский посетит Грецию в воскресенье, 16 ноября.

При этом программа его визита постоянно корректируется по соображениям безопасности.

Kathimerini пишет, что Зеленский должен встретиться с президентом Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.

Стоит заметить, что Зеленский уже посещал Грецию после начала полномасштабной войны. Он летал туда в августа 2023 года на саммит "Украина-Балканы".

Анонс визита Зеленского

Напомним, 5 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Греции Лана Зохиу заявляла о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Грецию в ноябре.

Она отмечала, что конкретная дата и программа визита на тот момент определены не были.

При этом украинские чиновники такую информацию не подтверждали.

Стоит заметить, что обычно визиты президента Украины в другие страны не анонсируют по соображениям безопасности.

К слову, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис еще в июне заявлял, что Одесса может стать частью масштабного транспортного проекта, который соединит Грецию, Румынию и Украину.

По словам Мицотакиса, маршрут нового коридора начнется в греческом порту Александруполис, пройдет через румынскую Констанцу и завершится в Одессе. Он подчеркнул, что реализация проекта позволит значительно ускорить доставку украинских товаров морским путем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Греция
Новости
Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов
Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт