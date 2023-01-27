У ЗМІ показали три можливі варіанти наступу росіян: карта

Російське командування спробує прорватись на трьох різних напрямках. Там вже йде підготовка окупантів, а також посилення їх озброєння.

Так, найінтенсивніша лінія фронту наразі в Луганській та Донецькій областях. Найбільш ймовірно, що там будуть великі наступальні дії як збоку окупантів, так і з боку росіян.

Відзначається, що на цих напрямках диктатор Путін вже пожертвував тисячами своїх громадян.

Фото: у ЗМІ показали три можливі варіанти наступу росіян (theguardian.com)

Однак на думку експертів, остаточний хід війни визначать бойові дії на півдні України. Українським військовим доведеться докласти чимало зусиль, щоб звільнити окуповані території Запорізької та Херсонської областей. А з рештою і Крим.

На південному напрямку розглядається два шляхи контратаки - водний штурм через Дніпро або бронетехнічний штурм сухопутним шляхом з Гуляйполя на південь у бік Мелітополя.

За даними ЗМІ, Україна почала підготовку окремих підрозділів водного спецназу. При цьому США було надано річковий патрульний корабель у своєму останньому пакеті військової підтримки. Його можна використовувати у рейдах через Дніпро.

"Це дуже стратегічна точка, де, якщо росіяни впораються і захоплять цю територію, вони зможуть рухатися на північ, і наші війська в Донецьку можуть опинитися в пастці", - сказав один з офіцерів української розвідки.

Фото: у ЗМІ показали три можливі варіанти наступу росіян (theguardian.com)

Третій напрямок - це північ України. Частина мобілізованих росіян проходять військову підготовку у Білорусі. При цьому більшість військових експертів вважає, що зважаючи на попередній невдалий досвід, Росія не буде повторно наступати з цього напрямку.

"Білорусь не збирається оголошувати війну Україні, тому що це буде політична смерть для Лукашенка", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Експерти також вважають, що у разі, якщо Росія і матиме успіх хоча б на двох з вказаних напрямків - це не завершить війну. При цьому саме наступ та контрнаступ будуть вирішувати подальший розвиток війни.

Фото: у ЗМІ показали три можливі варіанти наступу росіян (theguardian.com)

Успіх чи невдача України матиме важливий вплив на стійкість тих, хто підтримує країну, продовжувати постачати сучасне озброєння, що є стратегічною перевагою Києва. Найважливішою стратегічною перевагою Москви є її величезні запаси робочої сили в поєднанні з дешевизною російського життя для режиму, а поки що для населення в цілому", - пише The Guardian.