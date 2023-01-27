В СМИ показали три возможных варианта наступления россиян: карта

Российское командование попытается прорваться на трех разных направлениях. Там уже идет подготовка оккупантов, а также усиление их вооружения.

Да, самая интенсивная линия фронта сейчас в Луганской и Донецкой областях. Наиболее вероятно, что там будут большие наступательные действия как со стороны оккупантов, так и со стороны россиян.

Отмечается, что по этим направлениям диктатор Путин уже пожертвовал тысячами своих граждан.

Фото: в СМИ показали три возможных варианта наступления россиян (theguardian.com)

Однако, по мнению экспертов, окончательный ход войны определят боевые действия на юге Украины. Украинским военным придется приложить немало усилий, чтобы освободить оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. А с остальными и Крым.

На южном направлении рассматривается два пути контратаки - водный штурм через Днепр или бронетехнический штурм сухопутным путем из Гуляйполя на юг в сторону Мелитополя.

По данным СМИ, Украина приступила к подготовке отдельных подразделений водного спецназа. При этом США был предоставлен речной патрульный корабль в своем последнем пакете военной поддержки. Его можно использовать в рейдах через Днепр.

"Это очень стратегическая точка, где если русские справятся и захватят эту территорию, они смогут двигаться на север, и наши войска в Донецке могут оказаться в ловушке", - сказал один из офицеров украинской разведки.

Фото: в СМИ показали три возможных варианта наступления россиян (theguardian.com)

Третье направление – это север Украины. Часть мобилизованных россиян проходит военную подготовку в Беларуси. При этом большинство военных экспертов считают, что ввиду предыдущего неудачного опыта Россия не будет повторно наступать с этого направления.

"Беларусь не собирается объявлять войну Украине, потому что это будет политическая смерть для Лукашенко", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Эксперты также считают, что в случае, если Россия и преуспеет хотя бы на двух из указанных направлений - это не завершит войну. При этом именно наступление и контрнаступление будут решать дальнейшее развитие войны.

Фото: в СМИ показали три возможных варианта наступления россиян (theguardian.com)

Успех или неудача Украины будет иметь важное влияние на устойчивость тех, кто поддерживает страну, продолжать поставлять современное вооружение, являющееся стратегическим преимуществом Киева. Важнейшим стратегическим преимуществом Москвы являются ее огромные запасы рабочей силы в сочетании с дешевизной российской жизни для режима, а пока население в целом", - пишет The Guardian.