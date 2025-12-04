ЗМІ показали масштаби осінніх ударів України по об'єктах РФ: супутникові знімки

Українські захисники цієї осені атакували понад 50 об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Росії. З'явилися знімки наслідків таких ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Як пише видання, такої великої кількості успішних ударів за сезон в українських захисників ще не було.

"Радіо Свобода" за допомогою супутникових зображень створила карту уражених стратегічних об'єктів Росії. На ній позначено військові об'єкти, нафтопереробні та газопереробні заводи, нафтові бази та термінали.

Фото: карта уражених об'єктів Росії (t.me/cxemu)

Зокрема, українським воїнам вдалося уразити:

"Саранський механічний завод"

"Саранський механічний завод" - одне з підприємств корпорації "Ростех", яка є ключовим виробником зброї та боєприпасів для окупантів.

Фото: наслідки ударів по "Саранському механічному заводу" (radiosvoboda.org)

Атака на завод відбулася в ніч на 22 жовтня. Супутникові знімки свідчать про те, що було пошкоджено дах однієї з будівель заводу.

Нафтовий термінал у Туапсе

Порт у Туапсе - один із найважливіших для Росії в Чорному морі. За даними Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, Росія перевозить через нього техніку, боєприпаси, паливо і не тільки.

У ніч на 1 листопада українські захисники вдарили по нафтовому терміналу в Туапсе.

Фото: наслідки ударів по нафтовому терміналу в Туапсе (radiosvoboda.org)

На супутникових знімках можна помітити, що був "приліт" по нафтовому трубопроводу. Також було пошкоджено один із танкерів, який стояв у порту в момент атаки українських воїнів.

Морський нафтовий термінал у Феодосії

Морський нафтовий термінал у Феодосії - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Фото: наслідки ударів по морському нафтовому терміналу у Феодосії (radiosvoboda.org)

Тільки восени українські захисники тричі били по морському нафтовому терміналу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Згідно із супутниковими знімками, було знищено та пошкоджено 13 резервуарів із паливом.

Будівлі "Транснафти" і "Лукойлу"

Наприкінці вересня українські воїни завдавали ударів по п'яти нафтогазових об'єктах, які розташовані на правому березі річки Волга.

Фото: наслідки ударів по "Зензеватці" (radiosvoboda.org)

Журналісти стверджують, що на супутникових знімках помітні ушкодження на території "Зензеватки", проміжної нафтоперекачувальної станції держкомпанії "Транснефть" і Коробківського газопереробного заводу компанії "Лукойл", Ці об'єкти розташовані за 60 кілометрів один від одного.

Саратовський НПЗ

Також українські захисники восени сім разів атакували Саратовський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у Росії.

Фото: наслідки ударів по Саратовському НПЗ (radiosvoboda.org)

На супутникових знімках, які було зроблено 16 листопада, через два дні після удару, можна помітити пошкодження щонайменше однієї цистерни для зберігання нафтопродуктів і руйнування технологічного трубопроводу.