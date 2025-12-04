ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗМІ показали масштаби осінніх ударів України по об'єктах РФ: супутникові знімки

Четвер 04 грудня 2025 18:08
UA EN RU
ЗМІ показали масштаби осінніх ударів України по об'єктах РФ: супутникові знімки Ілюстративне фото: українські захисники били по нафтобазі в Криму (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники цієї осені атакували понад 50 об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Росії. З'явилися знімки наслідків таких ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як пише видання, такої великої кількості успішних ударів за сезон в українських захисників ще не було.

"Радіо Свобода" за допомогою супутникових зображень створила карту уражених стратегічних об'єктів Росії. На ній позначено військові об'єкти, нафтопереробні та газопереробні заводи, нафтові бази та термінали.

ЗМІ показали масштаби осінніх ударів України по об'єктах РФ: супутникові знімкиФото: карта уражених об'єктів Росії (t.me/cxemu)

Зокрема, українським воїнам вдалося уразити:

"Саранський механічний завод"

"Саранський механічний завод" - одне з підприємств корпорації "Ростех", яка є ключовим виробником зброї та боєприпасів для окупантів.

Фото: наслідки ударів по "Саранському механічному заводу" (radiosvoboda.org)

Атака на завод відбулася в ніч на 22 жовтня. Супутникові знімки свідчать про те, що було пошкоджено дах однієї з будівель заводу.

Нафтовий термінал у Туапсе

Порт у Туапсе - один із найважливіших для Росії в Чорному морі. За даними Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, Росія перевозить через нього техніку, боєприпаси, паливо і не тільки.

У ніч на 1 листопада українські захисники вдарили по нафтовому терміналу в Туапсе.

Фото: наслідки ударів по нафтовому терміналу в Туапсе (radiosvoboda.org)

На супутникових знімках можна помітити, що був "приліт" по нафтовому трубопроводу. Також було пошкоджено один із танкерів, який стояв у порту в момент атаки українських воїнів.

Морський нафтовий термінал у Феодосії

Морський нафтовий термінал у Феодосії - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Фото: наслідки ударів по морському нафтовому терміналу у Феодосії (radiosvoboda.org)

Тільки восени українські захисники тричі били по морському нафтовому терміналу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Згідно із супутниковими знімками, було знищено та пошкоджено 13 резервуарів із паливом.

Будівлі "Транснафти" і "Лукойлу"

Наприкінці вересня українські воїни завдавали ударів по п'яти нафтогазових об'єктах, які розташовані на правому березі річки Волга.

Фото: наслідки ударів по "Зензеватці" (radiosvoboda.org)

Журналісти стверджують, що на супутникових знімках помітні ушкодження на території "Зензеватки", проміжної нафтоперекачувальної станції держкомпанії "Транснефть" і Коробківського газопереробного заводу компанії "Лукойл", Ці об'єкти розташовані за 60 кілометрів один від одного.

Саратовський НПЗ

Також українські захисники восени сім разів атакували Саратовський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у Росії.

Фото: наслідки ударів по Саратовському НПЗ (radiosvoboda.org)

На супутникових знімках, які було зроблено 16 листопада, через два дні після удару, можна помітити пошкодження щонайменше однієї цистерни для зберігання нафтопродуктів і руйнування технологічного трубопроводу.

До слова, раніше стало відомо, що українські воїни з Головного управління розвідки Міноборони України знищили МіГ-29 на території тимчасово окупованого Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
Новини
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців