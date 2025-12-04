ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СМИ показали масштабы осенних ударов Украины по объектам РФ: спутниковые снимки

Четверг 04 декабря 2025 18:08
UA EN RU
СМИ показали масштабы осенних ударов Украины по объектам РФ: спутниковые снимки Иллюстративное фото: украинские защитники били по нефтебазе в Крыму (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники этой осенью атаковали более 50 объектов топливной и военно-промышленной инфраструктуры России. Появились снимки последствий таких ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, такого большого количества успешных ударов за сезон у украинских защитников еще не было.

"Радио Свобода" с помощью спутниковых изображений создала карту пораженных стратегических объектов России. На ней отмечены военные объекты, нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтяные базы и терминалы.

СМИ показали масштабы осенних ударов Украины по объектам РФ: спутниковые снимкиФото: карта пораженных объектов России (t.me/cxemu)

В частности, украинским воинам удалось поразить:

"Саранский механический завод"

"Саранский механический завод" - одно из предприятий корпорации "Ростех", которая является ключевым производителем оружия и боеприпасов для оккупантов.

Фото: последствия ударов по "Саранскому механическому заводу" (radiosvoboda.org)

Атака на завод состоялась в ночь на 22 октября. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что была повреждена крыша одного из зданий завода.

Нефтяной терминал в Туапсе

Порт в Туапсе - один из самых важных для России в Черном море. По данным Института Черноморских стратегических исследований, Россия перевозит через него технику, боеприпасы, топливо и не только.

В ночь на 1 ноября украинские защитники ударили по нефтяному терминалу в Туапсе.

Фото: последствия ударов по нефтяному терминалу в Туапсе (radiosvoboda.org)

На спутниковых снимках можно заметить, что был "прилет" по нефтяному трубопроводу. Также был поврежден один из танкеров, который стоял в порту в момент атаки украинских воинов.

Морской нефтяной терминал в Феодосии

Морской нефтяной терминал в Феодосии - самый большой в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Фото: последствия ударов по морскому нефтяному терминалу в Феодосии (radiosvoboda.org)

Только осенью украинские защитники трижды били по морскому нефтяному терминалу в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

Согласно спутниковым снимкам, были уничтожены и повреждены 13 резервуаров с топливом.

Здания "Транснефти" и "Лукойла"

В конце сентября украинские воины наносили удары по пяти нефтегазовых объектах, которые находятся на правом берегу реки Волга.

Фото: последствия ударов по "Зензеватке" (radiosvoboda.org)

Журналисты утверждают, что на спутниковых снимках заметны повреждения на территории "Зензеватки", промежуточной нефтеперекачивающей станции госкомпании "Транснефть" и Коробковского газоперерабатывающего завода компании "Лукойл", Эти объекты расположены в 60 километрах друг от друга.

Саратовский НПЗ

Также украинские защитники осенью семь раз атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в России.

Фото: последствия ударов по Саратовскому НПЗ (radiosvoboda.org)

На спутниковых снимках, которые были сделаны 16 ноября, спустя два дня после удара, можно заметить повреждение как минимум одной цистерны для хранения нефтепродуктов и разрушения технологического трубопровода.

К слову, ранее стало известно, что украинские воины из Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили МиГ-29 на территории временно оккупированного Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев